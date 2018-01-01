الإصدارات المتوقعة بالمنطقة من السندات والصكوك بـ2018

توقع المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري، في مقابلة مع "قناة العربية" توالي الإصدارات الخليجية في أسواق الدين سواء كانت صكوكا أو سندات.

وشهد عام 2017، ارتفاعاً في إصدارات الصكوك الجديدة، لتتجاوز 95 مليار دولار، بزيادة 12%، عن العام السابق، وفق تقرير لوكالة موديز.

واللافت كان دخول السعودية كلاعب رئيسي في سوق الصكوك، بعد أن استحوذت المملكة على 40%، من إصدارات الصكوك السيادية خلال العام الماضي.

وقال الطواري "ثقة المستثمرين كانت ما تزال جيدة في إصدارات دول المنطقة من الصكوك والسندات بالرغم من التوتر الجيوسياسي، والإصدارات التي تمت لاقت قبولا، وكانت الزيادة خلال 2017، بنحو 10 مليار دولار عن ما كتنت عليه في2017".

وقد عززت الإصدارات السيادية النشاط القوي لسوق الصكوك والتي باتت نحو 70%، من إجمالي الإصدارات، بعد أن كانت لا تتجاوز 45%، في العام السابق.

وأكد الطواري أنه خلال الفترة القادمة ستستمر الإصدارات السيادية في سوق الصكوك، ومع إقرار السعودية الميزانية الكبرى في تاريخها بعجز ما يقارب 70 مليار دولار ستكون من أكبر اللاعبين في سوق الصكوك، حيث تستحوذ المملكة على 11% من الإصدارات في الأسواق الناشئة.

وتوقع الطواري أن تصدر السعودية سندات بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار، وبين 5 إلى 10 مليارات دولار في صورة صكوك، وقد تتزايد بعد منح الحكومة الصلاحية للبلديات لإصدار سندات أو صكوك.

وفيما يتعلق بمصر قل الطواري إن مصر ترتب لإصدار سندات بـ3 أو 4 مليارات دولار، وسيتبعها سندات باليور بقيمة 1.5 مليار.

كما توقع أن تقوم بنوك مثل بوبيان ووربة في الكويت بإصدارات جديدة لأسواق الدين.