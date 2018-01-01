السعودية.. إصلاح أسعار الوقود لرفع كفاءة الإنفاق

بعد إطلاق حساب المواطن وتحويل أولى دفعاته للمواطنين قبل 10 أيام، رفعت السعودية أسعار البنزين، في إطار الإصلاحات المالية التي تجريها المملكة للوصول إلى التوازن المالي بحلول العام 2023.

وكانت الزيادات الجديدة على أسعار المشتقات النفطية منتظرة بعد تحويل أولى مخصصات الدعم إلى حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، إلا أن هذه الأسعار تبقى من الأدنى في العالم وفي دول مجموعة العشرين.

وجرى تحديد سعر ليتر البنزين 91 أوكتان، عند 1.37 ريال، وليتر البنزين 95 أوكتان عند 2.04 ريال.

وتم رفع سعر ليتر الديزل للصناعة والمرافق بنحو 15% إلى 37.8 ريال، في حين لم يتغير السعر الأساسي للديزل المخصص للنقل والكيروسين.

وأوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن الأسعار الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها اليوم، واعلنت عن تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.

كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في تنفيذ العقوبات على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة الرسمية.

وتستهدف السعودية من إصلاح أسعار الوقود، إلى الحد من استنزاف الموارد المالية، وبقاء الميزانية العامة عرضة لتقلبات أسعار النفط، وهذا ما كان محور العديد من نصائح المؤسسات الدولية، لاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين.

وسيحد إصلاح أسعار الوقود من الاستهلاك المفرط، ويسمح بتوجيه مخصصات الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا، من خلال برنامج حساب المواطن، وحجبها عن الفئات الميسورة والثرية.