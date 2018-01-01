النقل السعودية: سحب 40 مشروعاً متعثراً بـ4 أشهر

أكد نائب وزير النقل السعودي المهندس، سعد الخلب، سحب 40 مشروعاً على مستوى مناطق السعودية خلال الأشهر الأربعة الماضية من عدة مقاولين، لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية، حسب العقود المبرمة بينهم وبين الوزارة وهذه المشاريع يتم إعادة طرحها، بحسب المناقصات الحكومية.

وأضاف نائب الوزير بتصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الوزارة وضعت خطة لعلاج المشاريع المتعثرة في مختلف مناطق المملكة والتابعة للوزارة، وحددت عدة طرق للمعالجة، منها إعادة التصاميم الهندسية أو سحب المشاريع.

وعن مشروع النقل العام على مستوى مناطق المملكة، أوضح أنه يجري عمل دراسة كاملة للمشروع من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد، لأنها هي القائمة عليه، واصفاً المشروع بأنه سيشكل حلا جذريا وكاملا للنقل العام في جميع مدن المملكة، بما فيها مدينة تبوك و"ننتظر الدراسة خلال ثلاثة أشهر".

وحول اكتمال ازدواجية طريق تبوك ضباء للعشرين كيلومتر من جهة منطقة ضباء أوضح أن المشروع يضم أكثر من مرحلة وتعد المرحلة الأخيرة التي تصل إلى ضباء من المراحل النهائية لترسية العقد.

يذكر أن نائب وزير النقل اطلع على مشروع ميدان المروج وتم إيجاد حل تقني يساعد على إنجازه خلال 18 شهراً، وتم الاتفاق مع المقاول والاستشاري لإنجاز المشروع لأنه يمثل واجهة لمدخل مدينة تبوك من الجهة الشرقية على طريق الأمير فهد بن سلطان، بجانب اطلاعه على عدد من المشاريع الأخرى في مدينة تبوك.