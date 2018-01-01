خبير: 2018 تحمل الكثير للمشاريع الصغيرة بالسعودية

أكد وليد أبا الخيل رئيس شركة Tradekey.com وعضو لجنة تطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في G20، إن عام 2017 حمل الكثير من الأخبار السارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية.

وأشار أبا الخيل، في مقابلة مع "العربية" إلى الإعلان عن مبادرات تحفيز للقطاع الخاص، نهاية العام الماضي، متوقعا أن يحمل العام الحالي معه الكثير من التقدم من خلال تطبيق الكثير من التقدم وسرعة الإنجاز في المبادرات الخاصة بدعم مشاريع الشباب والمشاريع المتوسطة والصغيرة.

وحث رواد الأعمال في المملكة، على التكيف مع البرامج الحكومية لتحفيز هذا النوع من المشاريع، من خلال تطبيق مبادرات التكنولوجيا التي تعد إحدى أهم الوسائل في تطوير مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفية الوصول إلى الأسواق الدولية، ولتكون المشاريع الصغيرة في نهاية المطاف قادرة على الحصول على ثقة الممولين من البنوك.

ووصف أبا الخيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحرك الرئيسي لاقتصاديات الدول، وهي أكبر موظف للمواطنين في السعودية، ويمكنها أن تحتوي 90% من حجم الاقتصاد وبالتالي يتضح الأثر الكبير للاهتمام بها من قبل البرامج الحكومية.

وأشار إلى برامج التحفيز الضخمة التي تنفذها المملكة لدعم القطاع الخاص، والتي يتوقع أن تصل ميزانيتها إلى 200 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.