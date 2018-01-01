رغم تعديل أسعار الوقود.. السعودية بين الأرخص عالميا

على الرغم من تعديل أسعار الوقود في السعودية إلا أن المملكة جاءت في مقدمة دول العالم من حيث أرخص أسعار البنزين.

وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين 0.37 دولار.

وفي المرتبة الأولى جاءت فنزويلا 0.01 دولار لكل لتر، تركمانستان 0.28 دولار، الجزائر 0.28 دولار.

وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 0.34 دولار، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة، والإكوادور 0.39 دولار.

وكشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية عن الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية في السعودية والتي بدأ تطبيقها من منتصف ليل 1 يناير 2018.

وقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر

بنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر

الديزل " للصناعة والمرافق " 0.378 ريال لكل لتر

الديزل " النقل" لم يتغير السعر الأساسي السابق 0.47 لكل لتر

الكيروسين "لم يتغير السعر الأساسي السابق" 0.64 لكل لتر

وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.