مصر: هبوط العجز التجاري 26% بـ 11 شهرا من 2017

قالت وزارة التجارة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 انخفض 26 بالمئة على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في البيان أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016 في حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار.

وأضاف البيان أن الصادرات "من المتوقع أن تصل إلى 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10% عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار".

وقال الوزير طارق قابيل في البيان إن "القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيمياوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية".

وتحاول مصر التي تعتمد على الواردات تقليص عجز كبير في الموازنة وتعزيز الصناعات المحلية بعد أن عانت لسنوات من نقص في العملة الصعبة حد من قدرتها على الاستيراد من الخارج وأضر بأنشطة الأعمال.

وتشهد مصر نموا في الصادرات وانخفاضاً في الواردات منذ أن حررت سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا.

وأصبحت السلع المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية بينما تراجعت قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية.