120 غرامة لمنشآت مخالفة لتطبيق الضريبة بالسعودية

حررت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" في السعودية أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في كافة مناطق المملكة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول الضريبة حيز التنفيذ أمس.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة، وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق، وإصدار فواتير لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، الذي يسمح لهم بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، كما طالبت المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل قيمة الضريبة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في الضريبة.

فعلى سبيل المثال، تم ضبط منتج من قبل الفرق الرقابية بوزراة التجارة، حيث قام صاحب المتجر برفع سعره دون تفصيل السعر الجديد عن القيمة المضافة التي طبقت يوم أمس في السعودية، وتعتبر مخالفة قانونية تستوجب الغرامة. وحرر مأمور الضبط مخالفة أخرى على متجر لبيع الإطارات، والذي لم يقم مالكه بتعديل سعره وإضافة القيمة المضافة.



وقال محمد خاشقجي، مأمور ضبط في وزارة التجارة، "تقوم وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الزكاة برقابة مكثفة على الأسواق لضمان التطبيق الصحيح للضريبة وحماية العملاء".

وتقوم 18 جهة حكومية بجولات رقابية على المحال التجارية للتأكد من وفرة البضائع وعدم رفع الأسعار ومتابعة القيمة المضافة ورصد وضبط أي ممارسات تجارية مخالفة في كافة مناطق السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها وفرض العقوبات المنصوص عليها بشكل فوري.