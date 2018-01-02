عُمان تعتمد ميزانية العام 2018 بتعزيز النفقات 7%

اعتمدت سلطنة عُمان يوم أمس ميزانية الدولة للعام 2018 بتعزيز النفقات والإبقاء على العجز ضمن التوقعات.



وتبلغ نفقات الميزانية المعتمدة للعام الحالي 12.5 مليار ريال بارتفاع بنسبة 7% عن نفقات العام الماضي.

ومن المتوقع أن تصل العائدات إلى 9.5 مليار ريال بزيادة 800 مليون ريال عن ميزانية العام الماضي، ما يترك عجزا مخططا بقيمة 3 مليارات ريال هذا العام وهو نفس توقعات العام الماضي للعجز.

وتم اعتماد سعر النفط في الميزانية على 50 دولارا للبرميل، مقارنة مع 45 دولارا للبرميل للعام الماضي.

ويبلغ عجز ميزانية السلطنة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وهو أعلى بكثير من المستويات التي يعتبرها الاقتصاديون مستدامة على المدى الطويل، وأعلى من 12% في عام 2017.

وسيتم تغطية العجز المتوقع من خلال سحب 500 مليون من الاحتياطيات المالية، وبقية المبلغ من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي.

يذكر أن سلطنة عمان أخرت تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام المقبل.