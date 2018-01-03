"حساب المواطن" يكشف عن مستحقي الدعم ضمن الدورة الثانية

كشف برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج.

وذكر البرنامج في حسابه عبر موقع تويتر أنه يمكن زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية http://ca.gov.sa للاطلاع على النتائج.

وكشف برنامج #حساب_المواطن أنه يتم استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية.

وأضاف البرنامج "في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر".