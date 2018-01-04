حساب المواطن: 10 يناير آخر موعد للتسجيل بالدفعة الثالثة

أكد برنامج #حساب_المواطن، أن الأربعاء المقبل 10 يناير 2017م، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa.

وأعلن البرنامج عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين فيه، ويمكن زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية للاطلاع على النتائج.

ويستقبل "حساب المواطن" طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من #البرنامج إلكترونيا، عبر البوابة، فيما يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال #البوابة_الإلكترونية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.

وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى 5 أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بـ3 أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.