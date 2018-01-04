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شركات السينما العالمية تبدي اهتماماً متزايداً بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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أثار قرار السماح بفتح دور السينما في السعودية بعد حظر دام 35 عاماً، اهتمام عدد كبير من شركات السينما العالمية.

وبحسب صحيفة Financial Times تخطط كل من Vue Entertainment البريطانية وIMAX الكندية لافتتاح صالات لها في المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن Vue Entertainment تجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة لافتتاح نحو 30 داراً للسينما، فيما كان الصندوق السيادي السعودي قد أعلن سابقاً عن اتفاقية مع AMC الأميركية لتشغيل دور العرض في المملكة.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح 300 دار للسينما في السعودية بحلول عام 2030، من شأنها توفير 30 ألف وظيفة، وضخ 24 مليار دولار في الاقتصاد.

كلمات دالّة

#السعودية, #سينما, #شركات عالمية, #vue entertainment, #imax, #دور عرض

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