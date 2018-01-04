مصر..دعم الوقود كلف 23.6 مليار جنيه في 3 أشهر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق المُلا، أن إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 حقق وفراً بحوالي أربعة مليارات جنيه، مقارنة مع المبلغ المعتمد بالموازنة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الدعم 23.6 مليار جنيه.

وحددت موازنة العام المالي الحالي 2017 ــ 2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110 مليارات جنيه، أي بارتفاع قدره 69 مليار جنيه عن العام السابق.

يُذكر أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد كانت قد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، بفعل تحرير سعر الصرف.