"بيبسيكو" تضيف 10 آلاف وظيفة صناعية للاقتصاد السعودي

ضخت شركة "بيبسيكو" في السعودية استثمارات بنحو 5 مليارات ريال على مدار السنوات الخمس السابقة، لتضيف بذلك مع شركائها في التصنيع 10 آلاف وظيفة للاقتصاد السعودي.

كما استطاعت الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة "بيبسيكو" استقطاب العنصر النسائي الذي يشكل 14% من القوة السعودية العاملة لديها.

وقصة إنتاج الشركة تدور خلف جدران هذا المبنى، حيث تدور عجلة إحدى الصناعات الغذائية في السعودية. فمصنع البطاطا هذا هو واحد من عشرة مصانع تتبع لشركة "بيبسيكو" وشركائها ومنتشرة في أرجاء السعودية منذ تواجدها في المملكة قبل 60 عاما.

وتلعب السواعد السعودية دورا رئيسيا في مد هذه المصانع بموادها الخام، فهناك نحو 8 آلاف فدان من أراضي البطاطا يزرعها سعوديون وتذهب 96% من محاصيلهم إلى مصانع الشركة.

وقال ساتسافرات بندهاركار، مدير عام "بيبسيكو": "نحن فخورون بالمنتجات الأولية الموجودة محلياً، فعلى سبيل المثال 96% من البطاطا التي نستهلكها تم إنتاجها في السعودية على أراض بلغت مساحتها 8 آلاف فدان، بحيث تمكن الشركة من إنتاج بطاطس بحجم 191 ألف طن سنويا، بالإضافة لوجود مصانع كثيرة ومتعددة لمنتجات أخرى".

وتتطلب صناعة الأغذية والمشروبات هذه استثمارات وعمالة هائلة وتدريبا مستمرا لمواكبة متطلبات السوق، فقد ضخت بيبسيكو استثمارات بنحو 5 مليارات ريال على مدار الخمس سنوات السابقة، مضيفة مع شركائها في التصنيع 10 آلاف وظيفة للاقتصاد السعودي، وهناك 30% من العمالة سعوديون تدربوا وتعلموا هنا.

ومن مفارقات مصانع بيبسيكو أنها تمكنت من استقطاب النساء، فهناك نحو 152 موظفة ومديرة سعودية يشكلن أكثر من 14% من القوة السعودية العاملة. وانتقل اهتمام "بيبسيكو" بالمرأة السعودية إلى دعم برامج خاصة لتمكينها في سوق العمل، تشمل برامج تدريبية متخصصة، وسياسة تدعم ساعات العمل، والعمل المرن، والتدريب لتنمية المواهب، وتوفير وسائل مواصلات في المصانع.

وقال بندر البندر، مدير عام الموارد البشرية "نفخر في الشركة بتوظيف سعوديين وسعوديات في جميع أنحاء الشركة في جميع الوظائف الفنية والإدارية، كذلك نفخر بتوظيف مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، حيث نقود بتدريبهم وتطويرهم على مستوى عالٍ، ونوفر لهم بيئة عمل احترافية مناسبة".

وتستهلك عجلة الصناعة في شركات الأغذية والمشروبات الضخمة ملايين اللترات من المياه، لكن بيبسيكو اتخذت مسارا مختلفا عبر استخدام تكنولوجيا تمكنت في العام 2015 وحده من توفير نحو 900 مليون لتر من المياه في مصانع الأغذية التابعة للشركة.

وأضاف ساتسافرات بندهاركار، مدير عام "بيبسيكو": "عملية الإنتاج تتطلب ملايين اللترات من المياه، لكن من خلال التزامنا اتجاه البيئة فقد نجحنا بتقليل استهلاك المياه بواقع 900 مليون لتر، وذلك بفضل التقنيات التي قمنا بتطويرها".

وتتهيأ "بيبسيكو" الآن للمستقبل، وهناك خطة مرسومة للعام 2025 لابتكار منتجات جديدة تواكب التغيير السريع في العادات الاستهلاكية، فالمشروبات ستصبح أقل سعرات حرارية وسكريات، والأغذية ستكون مخفضة الدهون المشبعة والصوديوم.