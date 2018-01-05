إيرادات قناة السويس ترتفع 5.4% إلى 5.3 مليار دولار

قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في مصر إن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4% عن العام السابق، مضيفا أن حركة الملاحة في القناة شهدت نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن.



وأضاف أن عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه ارتفاعا من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016 بزيادة نسبتها 89.5%، متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه.



ونقل بيان أصدرته هيئة قناة السويس عن مميش قوله إن أعداد السفن العابرة للقناة العام الماضي زادت بنسبة 4.3% إلى 17 ألفا و550 سفينة مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016.



وقال مميش إن حمولات السفن العابرة للقناة ارتفعت بنسبة 6.9% إلى 1.43 مليار طن من 974 مليون طن في 2016، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها حمولات السفن حاجز المليار طن.



ونقل البيان عن مميش قوله إن هيئة القناة "تتبنى حاليا استراتيجية جديدة تستهدف زيادة العائدات وعدم الاقتصار على رسوم العبور، من خلال اقامة مشروعات استثمارية وخدمية بما يعزز تدفقات العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد القومي".



وأرجع البيان الزيادة في الإيرادات في 2017 إلى "تحسن مؤشرات الاقتصاديات العالمية وزيادة معدل التجارة العالمية فضلا عن تبني الهيئة لسياسات تسويقية جديدة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل".