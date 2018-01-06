أصحاب مخابز: ارتفاع أسعار الطحين 270% بالسودان

اصطف سودانيون غاضبون أمام المخابز من أجل الحصول على الخبز الذي تضاعف سعره الليلة الماضية إثر قرار الحكومة وقف استيراد القمح، بحسب أصحاب المتاجر، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وبلغت فترة الانتظار أمام المخابز نحو ساعة في وقت أكد عدد من أصحاب المخابز أن ارتفاع أسعار الطحين قد تجبرهم على التوقف عن الإنتاج.

وقال عضو اتحاد المخابز، محمد عوض السيد لفرانس برس "كل المخابز قررت رفع الأسعار بعد أن ارتفعت أسعار طحين القمح الخميس".

ورفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كلغ من 167 إلى 450 جنيها سودانيا (65 دولارا).

وقال محمد عبد الله صاحب أحد المخابز في شمال الخرطوم لفرانس برس "عندما ينفد مخزوني من الطحين سأتوقف عن العمل، ففي حين ارتفع سعر الطحين بنسبة 270% فإن سعر الخبز تضاعف فقط. هذا ليس عدلا".

ورفعت المطاحن أسعار الطحين إثر قرار الحكومة التخلي عن استيراد القمح للقطاع الخاص.

وأكد حسن أحمد، الموظف في شركة خاصة بينما كان يقف أمام أحد المخابز أن كلفة توفير الخبر لأسرته تضاعفت من 20 إلى 40 جنيها في اليوم.

وقال "بالأسعار الجديدة، يجب إنفاق 1200 جنيه شهريا للخبز من مرتب قدره نحو ثلاثة آلاف جنيه هذا أمر غير مقبول".

وبدأت أسعار المواد الغذائية والوقود في الارتفاع منذ العام الماضي عندما قررت الحكومة إلغاء الدعم من أجل إصلاح الاقتصاد.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا، إضافة إلى عقود من العقوبات الاقتصادية الأميركية.

ورفعت واشنطن في 12 أكتوبر الماضي العقوبات التي كانت فرضتها عام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية.

وبلغ معدل التضخم 37 في المئة، كما أن قيمة العملة المحلية تراجعت مقابل الدولار خلال العام 2017. ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 26 جنيها للدولار رغم أن السعر الرسمي هو 6.9 للدولار.