تمويل سعودي بـ 210 ملايين دولار لمنطقة صناعية عمانية

وقعت حكومة سلطنة عمان اتفاقا للحصول على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (210 ملايين دولار) من السعودية لأحد مشاريعها الصناعية الكبيرة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن المبلغ سيأتي من الصندوق السعودي للتنمية المملوكة للدولة لدعم العمل في الدقم، حيث تبني السلطنة منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وسيجري تخصيص 20 مليون ريال لبناء طريق و61 مليون ريال، لتطوير مشروع ميناء الصيد البحري في الدقم.

وتخطط عمان لجعل الدقم مركزا كبيرا لصيد وتصنيع الأسماك للسلطنة، بالإضافة إلى تشييد مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات وعدة منشآت صناعية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن يوسف بن إبراهيم، العضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، قوله إن الصندوق اعتمد أيضا 150 مليون دولار "ضمن برامجه التمويلية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وسيتولى بنك التنمية العماني متابعة تنفيذ هذا البرنامج".