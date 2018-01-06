وزير المالية: السعودية تعزز الإنفاق على معيشة المواطنين

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الأوامر الملكية الصادرة أخيراً بتقديم بدل غلاء المعيشة، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة بعدد من القطاعات "تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن المواطن يظل في قلب اهتمام القيادة الحكيمة".

وقال الجدعان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن الأوامر الملكية، تعبر عن حرص القيادة الرشيدة، على أبناء الوطن وتلبية احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم بما لا تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على مستوى معيشتهم اليومية، بل جاءت الأوامر لتسهم في المحافظة على كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أوامر تضمنت إعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدون ومستفيدو الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وشملت الأوامر، زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

واعتبر وزير المالية أن ميزة الأوامر السامية أنها جاءت مكملة لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.