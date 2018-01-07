الحكومة الفرنسية تخطط لبيع أصول الدولة.. لهذا السبب

تخطط الحكومة الفرنسية لمشروع قانون للخصخصة في إطار برنامجها لبيع الأصول، التي ستتخلى بموجبه الدولة عن سيطرتها على بعض الشركات.

وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي عن الخطوط العريضة لخطط بيع أسهم من أجل تمويل صندوق للابتكار قيمته 10 مليارات يورو.

وقامت الحكومة الفرنسية خلال العام الماضي بتقليص أسهمها التي تمثل أقلية في مجموعة إنجي للطاقة وشركة رينو لصناعة السيارات، بالإضافة إلى وجود خطط لبيع الشركة التي تتولى إدارة مطار باريس .

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد أشار في شهر نوفمبر الماضي إلى أن الحكومة الفرنسية باعت حصة قدرها 4.73% في شركة "رينو" لصناعة السيارات في صفقة قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو.

وقال لومير في بيان إن الحكومة حققت مكسباً رأسماليا قدره 55 مليون يورو، مقارنة مع السعر الذي اشترت به الأسهم قبل عامين.