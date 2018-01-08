"العمل" السعودية: لا صحة لضريبة 10 % على دخل المقيمين

أكد المتحدث باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل عدم صحة فرض ضريبة على رواتب المقيمين في السعودية، الذين يزيد دخلهم على 3000 ريال، بواقع 10% من الراتب الأساسي.

وقال أبا الخيل: "ما يتداول حول فرض ضريبة على المقيمين غير صحيح"، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وبشأن صدور قرار بوقف الاستقدام، وتجديد رخص العمل لنحو 60 مهنة، وإلزام الشركات والمؤسسات باستبدالهم بسعوديين خلال الأشهر القادمة، أوضح أبا الخيل أن المهن المحددة والمقصورة على السعوديين معلنة عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحدث بشكل مستمر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت على نطاق واسع إحدى الرسائل، بعنوان "قرارات جديدة خاصة بوزارة العمل"، ومنها فرض ضريبة 10% على راتب المقيمين، الذين يزيد دخلهم على 3000 ريال، والزعم أنه بدأ التنسيق مع الجهات المختصة، ممثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تمهيدا للبدء في التطبيق خلال الأشهر القادمة.

يذكر أن المهن المحددة في بوابة "نطاقات" تبلغ 19 مهنة فقط، ولا يجوز أن يوظف بها غير المواطن السعودي، ولا يسمح بإصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية على هذه المهن.