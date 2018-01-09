ترمب سيحضر منتدى دافوس ويناقش "أميركا أولاً"

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي العام الماضي، ركز التجمع السنوي الذي يضم نخبة من زعماء العالم ورؤساء الشركات ورجال الأعمال في منتجع دافوس بجبال الألب، على التأثير المنتظر للرئيس الأميركي المنتخب حديثا على الاقتصاد العالمي.

وقالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن ترمب سيناقش بنفسه جدول أعمال برنامجه "أميركا أولا" في منتدى دافوس هذا العام.

وأضافت قائلة في بيان "في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، يتطلع الرئيس إلى ترويج سياساته لتعزيز الشركات الأميركية والصناعات الأميركية والعمال الأميركيين".

وسيعقد مؤتمر دافوس للعام الحالي في الفترة من 23 إلى 26 يناير وسيركز على دراسة الأسباب والحلول للصدوع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.