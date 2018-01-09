رئيس وزراء تونس يعترف: الوضع الاقتصادي صعب

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الثلاثاء إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق، لكن 2018، سيكون آخر عام صعب على التونسيين، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها أحد المحتجين.



وأبلغ الشاهد الصحفيين في تعليقات بثتها الإذاعة المحلية "الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 ، سيكون آخر عام صعب على التونسيين".

وسجل العجز التجاري للبلاد مستوى قياسيا مرتفعا في نهاية نوفمبر بوصوله إلى 5.82 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية.

وذكر متعاملون أنه جرى تداول اليورو مقابل 3.011 دينار الإثنين لتواصل العملة التونسية هبوطها الحاد منذ العام الماضي، إذ انخفضت في 2017 نحو 20.6% أمام اليورو.

وهبوط الدينار المستمر يزيد من مصاعب تونس الاقتصادية التي أجبرتها على رفع أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة ما أذكى مخاوف من انتشار احتجاجات في البلاد.