مجلس الوزراء السعودي يقر آلية تسديد أقساط الدعم السكني

أعلن مجلس الوزراء السعودي الموافقة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات، التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73 ـ 21 / 38 / د) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ، ورقم (10 ـ 15 / 39 / د) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة

كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.

وخلال الجلسة، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، مقارنة بالسنوات السابقة.

حيث تم إطلاق اثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.

وأشاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت (25%)، مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.

"مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية".

ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13%.

ضوابط الدعم من خلال حساب المواطن

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن. كما أقر البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.

غرفة عمليات مشتركة بين الجهات الحكومية

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 1 / 39 / ق ) وتاريخ 6 / 1 / 1439هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :

1 - الموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية.

2 - إنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز.

3 - إنشاء مركز اتصال موحد ، وتطبيق إلكتروني (بيّنة) ، وإقامة ورش عمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين.

4 - وضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى.

استراتيجية شاملة لقطاع التعدين

وفي سياق منفصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 73 / 38 / د) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ.