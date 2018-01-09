مسؤول يتوقع تسارع نمو اقتصاد الإمارات لـ3.9% في 2018

قال مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد الإماراتية نقلاً عن تقديرات للبنك المركزي إنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 %، في 2018.



كان عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية يتحدث خلال مؤتمر اقتصادي. وفي الشهر الماضي قدر مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي في 2017 بما لا يزيد على 1.6 %، لأسباب منها تخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق عالمي بين المنتجين.



ومن غير المتوقع تراجع إنتاج النفط أكثر هذا العام. وأشار آل صالح أيضا إلى الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية ونمو التجارة الخارجية الذي يفيد دبي على نحو خاص.



كان صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر تشرين الأول الماضي نمو اقتصاد الإمارات 3.4%، في 2018.