ميناء الدمام: ارتفاع الإيرادات 3.5% لـ 1.2 مليار ريال

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ارتفاعاً بمعدل الإيرادات للعام المالي الماضي 2017، إلى 1.26 مليار ريال بزيادة تجاوزت 3.56% مقارنة بالعام 2016.

وانخفضت المصروفات التشغيلية بالميناء إلى 364.5 مليون ريال، في حين شهدت الكميات المناولة بالميناء انخفاضاً بنسبة 7.34% إلى قرابة 29 مليون طن بحسب وكالة الأنباء السعودية.

واستقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالعام 2017، أكثر من 1678 سفينة، تم من خلالها مناولة " 1,582,380 " حاوية قياسية من على متنها، في حين تم تفريغ 118,111 عربة خلال العام 2016.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شهد العام الماضي، إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية والمبادرات التي تهدف إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي بين القارات الثلاث تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص في الحركة التنموية بالمملكة.