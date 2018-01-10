البنك الدولي: ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي لـ3.1% بـ2018

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بـ3.1% هذا العام، ليرتفع بشكل طفيف عن العام الماضي.

وأضاف البنك، في تقريره الأخير، أن نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع في العامين المقبلين ليسجل نموا بـ3% عام 2019 و2.9%عام 2020.

وأشار البنك الدولي إلى أن معظم النمو ستقوده الاقتصادات الناشئة، خصوصا مصدرو السلع الأولية.

وتوقع أن ترتفع معدلات النمو لهذه المجموعة ككل إلى نحو 4.5% في 2018، وإلى متوسط قدره 4.7% في 2019 و2020.

وكان البنك قد أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 6.4 و6.3% على التوالي، نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيراً وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض.

والمخاطر الأساسية التي قد تؤدي لخفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل.

وقال البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي بشأن الصين: "برغم التباطؤ في الآونة الأخيرة يواصل الائتمان النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر 2017، ارتفاعا من 103% في نهاية 2007".