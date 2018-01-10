الجمارك السعودية تنجز 40 ألف شحنة جوية مستعجلة يومياً

أكدت الجمارك السعودية أنها تعمل على مدار 24 ساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات شركات النقل السريع في جمرك مطار الملك خالد الدولي، وأنها تقوم بتخليص الإجراءات الجمركية لقرابة 40 ألف شحنة يوميًا، كما أوضحت أنها تستخدم عند إنهاء الإجراءات الجمركية آلية "التصفية الفورية" لفسح هذه الشحنات، بحيث يتم فحصها وفسحها مباشرةً ما لم توجد عليها أي ملاحظات تمنع الفسح الجمركي، مؤكدةً أن دورها في مراحل سير الشحنة يقتصر على معاينة الشحنات ومن ثم فسحها.

وأوضحت الجمارك أن شركات النقل السريع مسؤولة عن تحضير الشحنات وتقديم المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وأنها مسؤولة أيضًا عن تقديم المستندات اللازمة لفسح الشحنات المقيّدة من الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات، مبينةً أن تأخر الشركات في تقديم هذه المستندات اللازمة لإتمام عملية الفسح يؤدي إلى تأخير فسح الشحنات من الجمارك، كما أن عدم عمل شركات النقل السريع على مدار 24 ساعة قد يكون مسببًا في تأخير فسح الإرسالية.

كما أكدت الجمارك السعودية أن طبيعة الإجراءات الجمركية المتبعة لشحنات النقل السريع تمنع حدوث أي تكدس في المنطقة الجمركية في قسم شحنات النقل السريع بجمرك مطار الملك خالد حيث أنه فور تقديم المستندات لها وعند تحضير الشحنات يتم البدء بالإجراءات الجمركية، وفي حالة وجود أي اشتباه يقتضي فتح الشحنات لا يتم ذلك إلا بحضور الشركة الناقلة.

ودعت الجمارك جميع شركات النقل السريع إلى تحري الدقة عند وضع حالة الشحنات عبر مواقعهم وتطبيقاتهم الإلكترونية، ذلك أن بعض الشركات تضع حالة الشحنة أنها "تحت الإجراء الجمركي" في حين أنها لم تصل للمطار أو ما زلت في ساحة الشحن الخاصة بالمطار ولم تقم الشركات بتقديمها للجمارك.

وأكدت الجمارك السعودية أنها تقوم بتقديم كافة التسهيلات الجمركية التي من شأنها أن تساهم في رضا عملائها، بما يتلاءم مع تنامي حجم التجارة الإلكترونية.