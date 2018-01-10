تراجع البطالة بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 9 سنوات

أظهرت بيانات اقتصادية أن معدل البطالة في منطقة اليورو هبط إلى مستوى جديد هو الأدنى في تسعة أعوام في نوفمبر/تشرين الثاني بفضل النمو الاقتصادي القوي لكن معدلات البطالة تتباين على نطاق واسع في منطقة العملة الموحدة.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 8.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، انخفاضا من 8.8% في أكتوبر/تشرين الأول، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2009.

وقال يوروستات إن عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 107 آلاف إلى 14.263 مليون في منطقة اليورو.

وبعد سنوات من ضعف الاقتصاد الناتج عن أزمة الديون السيادية، ينمو اقتصاد منطقة اليورو حاليا بأسرع وتيرة في عشر سنوات، مسجلا 2.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017.

لكن متوسط معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة بأكملها ينطوي على تباين كبير داخل المنطقة، إذ بلغ معدل البطالة في ألمانيا 3.6% بينما سجل في اليونان 20.5% في سبتمبر/أيلول، وبلغ 16.7% في إسبانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني و11% في إيطاليا.