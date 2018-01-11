مبيعات السيارات في الصين تزيد 0.1% في ديسمبر

قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، اليوم الخميس، إن مبيعات السيارات في الصين زادت 0.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول إلى 3.06 مليون سيارة.

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي تسجل فيه مبيعات السيارات زيادة.

وأظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات السيارات للعام بأكمله ارتفعت إلى 28.88 مليون سيارة في 2017 بزيادة 3% على أساس سنوي، ويأتي ذلك مقابل توقعات في بداية 2017 بأن تسجل مبيعات السيارات زيادة 5%.

وقالت الجمعية إن مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة زادت 56.8% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول إلى نحو 163 ألف سيارة في ظل مسعى حكومي لدعم القطاع والتحول عن السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين في المدى الطويل.

وكانت الجمعية قالت الشهر الماضي، إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات الصينية نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في العام الحالي، وهو ما سيعني نموا فاترا للعام الثاني على التوالي.