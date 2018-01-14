الإمارات: إعفاء 20 منطقة حرة من "القيمة المضافة"

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارا بإعفاء 20 منطقة حرة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

ونص القرار على أنه يجوز نقل السلع من منطقة حرة إلى أخرى من دون استحقاق الضريبة عليها، وتعامل هذه المناطق على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة، وفقا لمجموعة من المعايير، منها أن تكون منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية، بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المناطق، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وشملت المناطق التي نص عليها القرار كلا من منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، ومنطقة خليفة الصناعية بإمارة أبوظبي، والمنطقة الحرة لجبل علي (شمال – جنوب)، ومنطقة العوير الحرة للسيارات (دوكامز)، ومدينة دبي للأقمشة، والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة القصيص الصناعية – دوفزا، ومدينة دبي للطيران، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

وحدد القرار منطقتين في إمارة الشارقة، وهما المنطقة الحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة، ومنطقة واحدة في عجمان هي منطقة عجمان الحرة، ومنطقتين في أم القيوين وهما ميناء أحمد بن راشد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، و3 مناطق في رأس الخيمة وهي المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة، ومنطقتين في الفجيرة وهما منطقة الفجيرة الحرة، ومنطقة فويز.

يذكر أنه بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بدءا من أول يناير 2018.