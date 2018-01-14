بنك أوف أميركا: الأوامر الملكية ستعزز النمو الاقتصادي

كشف تقرير لـ BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH أن الأوامر الملكية الأخيرة بالمدفوعات ستعزز النمو الاقتصادي وتحفز النشاط الاقتصادي.

إذ من من المتوقع أن تزيد حجم الإنفاق إلى أكثر من 20 مليار دولار، أي نحو 3% من الناتج المحلي المتوقع في ميزانية 2018.

وأوضح التقرير أن هذه المدفوعات ستزيد نسبة الناتج المحلي غير النفطي في عام 2018 بعد احتساب التضخم بنحو 0.9% إلى 2.5%.

كما أشار التقرير إلى أن بدلات المعيشة تشكل ارتفاعا بنحو 10% في إيرادات المواطنين السعوديين، ما يعزز دخلهم لتعوّض هذه البدلات عن الارتفاع في تكلفة المعيشة الناتج عن الإصلاحات المالية الأخيرة والتي تقدّر بنحو ألف إلى ألفي ريال شهريا.

وكان الملك سلمان أصدر أوامر تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدون والمستفيدون من الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وشملت الأوامر زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

واعتبر وزير المالية محمد الجدعان أن ميزة الأوامر السامية أنها جاءت مكملة لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، والتي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.

وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في العام 2018.