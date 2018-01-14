"المالية": تراجع عجز الموازنة المصرية لـ4.4%

قالت وزارة المالية المصرية إن عجز الموازنة تراجع إلى4.4 % في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5% قبل عام.



وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو تموز وتنتهي آخر يونيو حزيران من العام التالي.



وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12.5 % في السنة المالية السابقة.



وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية2017-2018 إلى نحو 9%.



وأضافت وزارة المالية في بيان أن الاستثمارات الحكومية زادت 24 % في النصف الأول من السنة المالية إلى33.9 مليار جنيه.



وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.



وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.



ورفعت وزيرة التخطيط المصرية أمس السبت توقعات بلادها للنمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 % من 4.8 %.