أبوظبي تطلق مشروع أكبر مخزن للمياه المحلاة بالعالم

كشفت أبوظبي اليوم عن أضخم مشروع لتخزين المياه المحلاة ذات الجودة العالية والمضمونة في العالم الذي يضم شبكة من 315 بئراً وتصل أعماقه إلى 80 متراً ممتدة تحت رمال صحراء ليوا مزوّدةً بمضخات لاسترجاع المياه، يغذّيه أحد أطول خطوط الأنابيب في دولة الإمارات العربية المتحدة من محطة الشويهات لتحلية المياه بمعدل 7 ملايين غالون (حوالي 32,000 متر مكعب) يومياً لأكثر من 27 شهراً.

ويقوم هذا المشروع الضخم في مجال تخزين المياه الاستراتيجي، الذي بدأت فكرته في العام 2002 مع دراسات مكثفة نفذتها هيئة البيئة – أبوظبي، على مبدأ حقن مياه عذبة في أحواض شحن فوق الخزانات الجوفية الطبيعية. والمشروع هو ثمرة للتعاون بين هيئة البيئة – أبوظبي، التي اضطلعت بمسؤوليات إجراء الدراسات العلمية ودراسات الجدوى والتخطيط الاستراتيجي ووضع سيناريوهات المخاطر وكيفية إدارتها، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" التابعة لها التي أشرفت وقامت على عمليات تنفيذ المشروع بما فيها أعمال البنية الأساسية السطحية كخطوط الأنابيب ومحطات الرفع والخزانات.

وتكمن أهمية المشروع في كونه يعزز الأمن المائي ومرونته في إمارة أبوظبي من خلال حقن آبار المياه الجوفية بمياه التحلية عالية الجودة والتي لا يمكن تخزينها فوق سطح الأرض بسبب عوامل التلوث والظروف الأخرى. ويتم نقل المياه المحلاة من محطات التحلية عبر شبكة أنابيب ليتم حقنها في نظام خزانات جوفية آمنة أنجزها فريق يضم خبرات متعددة الجنسيات من مختلف التخصصات من هيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وترانسكو، ومكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي، الجهة المستقلة لتنظيم قطاع الماء ومياه الصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي، وشركة GIZ العالمية، وDo. Rainer الاستشارية، و ACC-POSCO JV.

وتم إنجاز مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا بتكلفة تقدر بـ 1,61 مليار درهم أي ما يعادل 435 مليون دولار في إحدى أكثر المناطق جفافاً في العالم، إذ لا تتجاوز هطولات الأمطار السنوية فيها 10 سم لضخ 100 مليون غالون من احتياطيات المياه العذبة يومياً عند الحاجة إليها. ويتم ترشيح مياه التحلية لحقنها فوق طبقة المياه الجوفية في الأحواض عبر نظام أنابيب مثقّبة ممدودة تحت الأرض وذلك بفعل الجاذبية كقوة دافعة.

يوفر المشروع إمدادات المياه المستمرة للعاصمة أبوظبي ومنطقة الظفرة ويضمن تلبية احتياجات الأجيال القادمة من هذا المورد الحيوي. وعند الحاجة يمكن استعادة المياه من 315 بئراً تصل أعماقها إلى 80 متراً تحت سطح الأرض لتلبية احتياجات أغراض الاستخدام المختلفة في أي وقت.