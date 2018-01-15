بسطة ماركت.. مشروع سعودي يجذب الزائرين بجدة

حصد مشروع "بسطة ماركت" أرقاماً قياسية من الزائرين تزامناً مع بداية إجازة الربيع مُعززاً مكانة عروس البحر الأحمر على خارطة السياحة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تحفز الاستثمار في صناعة السياحة وتنويع مداخيلها.

وأسهم مشروع البسطة في تبني المشروعات الصغيرة والناشئة وخفض مستوى البطالة، تنافس رواد الأعمال عبر 250 بسطة مختلفة المساحات ويستمر على مدى 3 أشهر، في حين وصل عدد زوار المشروع في يوم الجمعة الماضية وفقاً لإحصائية مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" إلى 10.779 زائر عبر ثلاث بوابات وسط أجواء معتدلة تنعم بها عروس البحر الأحمر.

وحقق المشروع أهدافه في الإسهام في إزالة المعوقات والتعريف بمنتجات رواد ورائدات الأعمال وتبني تطلعاتهم للمنافسة محلياً وإقليمياً وإثبات كفاءة المنتج السعودي في الدرجة الأولى من خلال جمعه لأكثر من 8 آلاف صنف من مواد غذائية وهدايا وإكسسوارات منزلية ووسائل ترفيه واحتياجات وألعاب أطفال واحتياجات أسرية مختلفة.

وعدّت الغرفة التجارية الصناعية بجدة المشروع الذي شهد زيادة في عدد البسطات بنسبة 40% عن العام الماضي إحياءً للأسواق الموسمية الاجتماعية التي كانت تقام أسبوعياً في مناطق ومحافظات المملكة، إضافة لكونه حاضناً لمنتجات هذه الشريحة التجارية المهمة وطرحها وتسويقها بأسلوب عصري وتطوير مهاراتهم في البيع والتجارة بصورة احترافية إضافة لإقامة الفعاليات الترفيهية التي تم انتقائها للأسرة والطفل.