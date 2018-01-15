ستاندرد تشارترد: أي تراجع بالتزام أوبك سيهوي بالأسعار

توقع المدير التنفيذي لإدارة الثروات في ستاندرد تشارترد Gautam Duggal أن يتحرك الذهب خلال العام الحالي ضمن نطاق ضيق خاصة إذا غابت أي تحركات قوية للدولار.

وتوقع دوغال، في لقاء مع العربية، ارتفاعاً متواضعاً في أسعار الذهب عام 2018 وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع الدولار لو حصل ذلك، وأيضاً العوائد المرتفعة على السندات.

وفي حين لا يرى دوغال الوتيرة المتسارعة عينها من الارتفاعات في أسعار الذهب كما حدث في العام 2017، غير أنه يعود ليؤكد أنه من وجهة نظر المحافظ الاستثمارية يأتي الذهب كوسيلة جيدة للتحوط خصوصاً من منظور جيوسياسي لأنه عندما يكون هناك أي توتر في الأسواق فالمعدن الأصفر سيكون الافضل أداءً.

أسعار النفط في نطاق 55 إلى 65 دولاراً

من جهة أخرى، حدد دوغال أسعار النفط في نطاق 55 إلى 65 دولارا لعام 2018.

وأشاد بالالتزام القوي باتفاق خفض الإنتاج في عام 2017 إن كان من دول أوبك أو البلدان المنتجة من خارج المنظمة.

لكنه حذر من التوترات السياسية، كالذي حصل في إيران أو تراجع التزام أي بلد في المنظمة مقارنة مع مستويات الالتزام في 2017، "لأن ذلك سيؤدي قطعاً إلى تأرجح الأسعار".