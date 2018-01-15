نموذج للذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر.. تعرف عليه

توصلت مجموعة علي بابا إلى تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي تتفوق على البشر في اختبار جامعة ستانفورد للقراءة والفهم.

ويحتوي الاختبار على مجموعة من الأسئلة العامة تقدر بـ100 ألف سؤال. ويعتبر من أفضل أجهزة القياس الموثوقة عالميا في قدرة القراءة والفهم.

وسجل نموذج علي بابا للذكاء الاصطناعي 82,44 نقطة، متفوقاً على النتيجة البشرية البالغة 82,30.

في حين حقق نموذج شركة مايكروسوفت نتيجة أفضل عند 82,65 نقطة، ولكن نتائجها تأخرت إلى اليوم التالي.

وكانت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة فورد موتور للتعاون الاستراتيجي، بهدف الاستكشاف المشترك لمجالات مثل الاتصال والحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.

وقالت علي بابا، في بيان، إن الاتفاقية تهدف لاستكشاف سبل جديدة لشراء وامتلاك المستهلكين للسيارات، وكذلك كيفية استغلال القنوات الرقمية لتحديد الفرص الجديدة بقطاع التجزئة.

وأضاف البيان أن الاتفاق بين علي بابا وفورد يسعى "لبحث دراسة استطلاعية" للفرص الجديدة في قطاع التجزئة.