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الحريري: خطة توسعة مطار بيروت ستتكلف 200 مليون دولار

المصدر: بيروت – رويترز
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قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري في بيان، إن لبنان يدرس خطة لتوسعة المطار الدولي في بيروت بتكلفة نحو 200 مليون دولار.

وذكر البيان أن الخطة ستزيد الطاقة الاستيعابية للمطار الدولي الوحيد في البلاد إلى نحو 10 ملايين مسافر سنويا من حوالي 6 ملايين سنويا في الوقت الحالي.

وأضاف أن التوسعة ستشمل "إعادة النظر والتصميم الداخلي والخارجي لمبنى الركاب الحالي في المطار، واستحداث جناح جديد للركاب من خلال استخدام مبنى الجمارك القديم وهنغار الشحن الملاصق له، وهما الآن خارج الخدمة حاليا".

ولم يذكر البيان إطارا زمنيا للخطة.

وتدرس الحكومة أيضا خطة أطول أمدا لإعادة بناء المطار للوصول إلى طاقة استيعابية قدرها 20 مليون مسافر سنويا.

وفي عام 2016، وافقت الحكومة على تمويل لمعدات جديدة لتأمين المطار، الذي أثارت فيه ثغرات أمنية بعض المخاوف.

كلمات دالّة

#مطار بيروت, #الحريري, #تمويل معدات, #مبنى الجمارك, #الطاقة الاستيعابية

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