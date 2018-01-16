فيتش تعدل نظرتها لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند ‭B‬

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند ‭‭ . "B"

وقالت الوكالة في تقرير، إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017.

كما أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة، لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ ما يسمى ثورات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.

وقالت "نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضي.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011.