"مواصفات" تطلق لائحة كفاءة الطاقة لخفض الاستهلاك 20%

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، سابع مشروعاتها في لوائح كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية، يتمثل في لائحة المضخات الكهربائية، والمعتمدة أخيراً من مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقها على كافة مضخات المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوقع عبد الله المعيني، مدير عام "مواصفات"، خلال لقاء صحافي على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، المنعقدة حالياً في أبوظبي، أن تضع معايير للحد الأدنى لكفاءة المضخة التي تكفل تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل إلى 20% عن الوضع الحالي".

ونوه بأن "الهيئة اشترطت تزويد المضخات المتوفرة في الأسواق بعد التطبيق الإلزامي للائحة الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مايو المقبل، ببطاقة بيان المنتج، وحصولها على شهادة مطابقة من الهيئة، لبيان أنها تحقق الحدود الدنيا المطلوبة وفق المواصفة القياسية الإماراتية.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من بين أكثر 10 دول استيراداً للمضخات حول العالم، لافتاً إلى أن الهيئة ستتعاون مع جهات التفتيش والفحص على مستوى الدولة للتأكد من تسجيل المنتج في نظام المطابقة الإماراتي، فيما تعتبر لائحة المضخات المشروع السابع من مشروعات لوائح كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية، ويعد مساهمة من الهيئة في مبادرات ترشيد الاستهلاك.

وكشف عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عن تحقيق الإمارات وفراً في استهلاك الطاقة في المباني السكنية والمنشآت الحكومية خلال العام 2017، بلغ 13% مقارنة بالعام الذي سبقه، بسبب التحديثات التي أجرتها الهيئة على لوائح كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، والتي أسهمت في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى الجمهور، ورفع مؤشرات الوعي الاستهلاكي لديهم.

وأكد أن الهيئة تنفذ حالياً خططاً جديدة للتوسع في برنامج كفاءة الطاقة، تتضمن تحديث لوائح كفاءة الطاقة لأجهزة التلفاز، ومضخات المياه الدوارة، وغسالات الملابس والمجففات والأفران والمكانس الكهربائية، وهي خطوات هدفها تحقيق المزيد من الترشيد في استهلاك الطاقة على مستوى دولة الإمارات.

وأشار المعيني إلى أن النظام الإماراتي الذي طبقته الهيئة قبل نحو ثلاثة أعوام، يراعي مستجدات أهداف سياسة التنمية المستدامة التي وضعتها حكومة الدولة، على غرار "رؤية الإمارات 2021"، وتوجيهات القيادة في هذا الشأن نحو الاهتمام باقتصاد معرفي تنافسي، يوظف التكنولوجيا في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتكلفة أقل، ويشجع الابتكار والبحث والتطوير لبيئة الأعمال.

وأوضح أن إجمالي عدد المنتجات المسجلة في برامج كفاءة الطاقة خلال العام الماضي وحده بلغت 2.7 مليون منتج، بزيادة قدرها نحو 1.2 مليون منتج جديد دخلت الخدمة، تتوزع على مكيفات الهواء المنزلية (604 آلاف منتج) وغسالات الملابس والمجففات (658 ألف منتج) وأجهزة التبريد من ثلاجات ومجمدات (نحو 347 ألف منتج)، فضلاً عن نحو مليون منتج من سخانات المياه التخزينية الكهربائية.