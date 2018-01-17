خبير للعربية: السعودية تنقذ عملة اليمن من انهيار 100%

أكد فيصل المَجيدي، الباحث اليمني، أن الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار، بجانب المساعدات السابقة للبنك المركزي، ودعم المشتقات النفطية، ستعزز من مكانة البنك المركزي بعد انتقاله إلى عدن، وتخليصه من بين يدي الميليشيات الانقلابية التي نهبت منه نحو 5 مليارات دولار، ونحو 2 تريليون ريال يمني.

وقال المجيدي في مقابلة مع "العربية" إن هناك عصابات قامت بنهب احتياطيات البنك المركزي وهذا أثر على إمكانيات استقرار سعر صرف الريال اليمني، وكانت تعمق التدهور في سعر العملة من خلال ممارستها المضاربة في أسواق العملة، لسحب العملة الصعبة من السوق.

وأشار المجيدي إلى تراجع سعر الريال اليمني أمام الدولار الأميركي بنسبة 100% من 214 ريالا لكل دولار، إلى نحو 520 ريالا يمنيا لكل دولار أميركي في الوقت الحالي.

واعتبر أن الوديعة والمساعدات السعودية كلها ستسهم في إيقاف تدهور العملة، وتسهم بشكل كبير بتزويد المناطق المحررة بالمشتقات النفطية، والكهرباء والخدمات والعمل على إعادة الاستقرار والنشاط الاقتصادي، وتنشيط استيراد المواد الغذائية.

ونبه المجيدي إلى خطورة ما قامت به الميليشيات الانقلابية، عبر التوقف عن دفع الرواتب لمدة 16 شهرا، وتقدر قيمة هذه الرواتب بنحو 1.6 تريليون ريال، موضحا أن توقف الرواتب دفع التجار للإحجام عن بيع السلع والخدمات بالعملة المحلية.

وقال إن الوديعة السعودية ستعيد الدعم للريال اليمني، وستعيد الثقة باقتصاد اليمن، لبدء مرحلة جديدة ستساهم في استقرار الأسواق وإعادة نشاط الحركة الاقتصادية.