خبير للعربية: وديعة السعودية ستحرك الاقتصاد اليمني

اعتبر الكاتب الاقتصادي، عامر التميمي، أن نهب احتياطيات البنك المركزي في اليمن، من قبل ميليشيات الانقلاب، أدى إلى إدخال الاقتصاد في أزمة سيولة خانقة، وتسبب بتراجع حاد لسعر الصرف.

وأكد التميمي في مقابلة مع "العربية" أن الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار، ستشكل أول دعامة أساسية للبدء بترميم الخلل الذي تسببت به الميليشيات المتمردة، وظهر بشكل قوي على اقتصاد اليمن، وتأثرت به مختلف القطاعات بجانب قطع رواتب الموظفين.

وكانت السعودية أكدت في بيان استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.

وتأتي الخطوة السعودية انطلاقاً من اهتمام المملكة برفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية.