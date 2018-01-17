هل تحلم بتقاضي 700 ألف دولار في السنة الأولى من مهنتك؟

لطالما كانت الوظائف في القطاع المالي الطريق الأقصر لصناعة الثروة، لكن هناك تخصصا جديدا يحظى بطلب غير مسبوق في وول ستريت.

ويبدو أن الشهادة في علوم التمويل لم تعد مفتاح التألق في أروقة ووال ستريت، فما عليك أن تفعله هو الحصول على شهادة رياضيات "كوانتس" تخولك تطوير الحلول والمعادلات الحسابية، التي تتيح تحليل البيانات بسرعة وتسمح للمتداولين باتخاذ قرار الشراء أو البيع من غير تدخل للإنسان.

ويعرف المتخصصون بالكوانتس بمعرفتهم بتطبيق وتحليل الأنظمة والمعادلات الرياضية في المسائل المالية وإدارة المخاطر.

يشار إلى أن متوسط العائد على صناديق "الكوانت" يفوق 5% بالربع الأول من العام في حين العائد على صناديق التحوط التقليدية لم يتخطَّ 4.3%.