المالية: مصر تطرح سندات بـ4 مليارات دولار في فبراير

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده ستطرح سندات دولية في النصف الأول من فبراير شباط.



وكان الجارحي أعلن من قبل أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار نهاية يناير كانون الثاني.



ولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل في كلمته بمؤتمر صحافي بمقر الحكومة اليوم.



وكانت مصر باعت في يناير كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وفي أبريل/ نيسان، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، لتقوم مصر ببيع سندات بقيمة 3 مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017.



وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 % على أساس سنوي إلى79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.