108 مليارات مشتريات المتسوقين الأميركيين عبر الإنترنت

أظهرت بيانات من أدوبي أناليتكس أن المتسوقين الأميركيين أنفقوا مبلغاً قياسياً قدره 108 مليارات دولار في تهاتف على الشراء للاستفادة من خصومات على أمازون دوت كوم، ومواقع أخرى لمبيعات التجزئة على الإنترنت في موسم عطلات 2017، وأن عددا أكبر من الأشخاص فعلوا ذلك باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وقالت أدوبي إن هذا الرقم مرتفع بنسبة 14.7% عن مجمل المشتريات في موسم عطلات 2016. وتجمع أدوبي بياناتها عن طريق قياس 80% من جميع الصفقات عبر الإنترنت لأكبر 100 شركة أميركية لمبيعات التجزئة عبر الشبكة العالمية.

ويقع موسم العطلات في الولايات المتحدة في شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

ومع إنفاق بلغ 6.6 مليار دولار حقق (سايبر مانداي)، وهو يوم الاثنين التالي لعطلة عيد الشكر، أكبر يوم على الإطلاق للمشتريات عبر الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الوطني لشركات التجزئة إن مجمل الإنفاق في موسم العطلات الأميركية، سواء عبر الإنترنت أو من المتاجر الفعلية، ارتفع بنسبة 5.5%، وهو أعلى زيادة في 12 عاما، ليصل إلى 691.9 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن في سوق الوظائف وتوقعات بارتفاع الأجور والعلاوات بعد مشروع قانون الضرائب الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخرا.