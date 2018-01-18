السعودية تسهل إصدار تأشيرات العراقيين من بغداد

قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في بغداد ستصدر تأشيرات دخول العراقيين للمملكة، وبذلك بإمكان العراقيين التقدم بطلب التأشيرة من بغداد بدلاً من الأردن.

وأكد القصبي أن الفرص بين السعودية والعراق كبيرة بعد غياب طويل لكن بدعم الإرادة السياسية والحماس الموجود ستتخطى العوائق.

وأضاف أن المملكة ستتكفل بإنشاء المنفذين السعودي والعراقي وتجهيزهما بهدف تسهيل إجراءات العمل.

وكان وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن الجانب السعودي وسليمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة عن الوفد العراقي قد وقعو الاتفاقية الجمركية بين البلدين إضافة إلى توقيع اتفاق لتطوير منفذ عرعر العراقي.

ولفت إلى أن مما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديدُ من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.

ويتيح استثمارُ هذه العوامل الارتقاءَ بالتعاون بين بلدينا، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائماً، خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل، كجهاتٍ تنفيذيةٍ، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية.