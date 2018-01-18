خبير للعربية: نتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+

توقع محلل الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول نعمان خالد أن تقوم وكالة فيتش بعد عدة أشهر في رفع التصنيف الائتماني لمصر من B إلى B+ ، وذلك كخطوة تستبع كما جرت العادة بعد قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند ‬‬"‭‭B‬‬" .

غير أن خالد يعود ليؤكد أن إعادة التصنيف جاءت متأخرة "كردة فعل بطيئة"، لاسيما أن الاقتصاد المصري قد شهد العديد من التغيرات الجوهرية والإصلاحات الهيكلية بعد آخر مراجعة حصلت في العام 2015.

وكانت وكالة فيتش قد ذكرت يوم أمس أن التعديل يعكس التقدم الكبير الذي حققته الحكومة في برنامج الإصلاح العام الماضي، وبقاءها على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مساعٍ تستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت "نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018 من مستوى الذروة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017".