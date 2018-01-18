نمو اقتصاد الصين 6.8% في الربع الرابع متجاوزا التوقعات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن اقتصاد الصين نما 6.8% في الربع الأخير من 2017 بالمقارنة مع مستواه قبل عام متجاوزا بذلك التوقعات ودون تغير يذكر عن النمو المسجل في الربع السابق.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7% في الربع الممتد بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول ليتباطأ من نمو بنسبة 6.8% في الربع السابق.



ويسعى صناع السياسات الصينيون لاحتواء المخاطر المالية وإبطاء تزايد سريع للدين دون إعاقة النمو الاقتصادي.



ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي بلغ 6.9% في 2017 متجاوزا المستهدف الحكومي البالغ نحو 6.5% وليتسارع بالمقارنة مع نمو 2016 البالغ 6.7% وهو أضعف وتيرة في 26 عاما.



وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأخير من العام الماضي 1.6% مقارنة مع الربع السابق وبعد نمو معدل بلغ 1.8% بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.



وكان المحللون توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي 1.6% عن الأشهر الثلاثة السابقة.