ارتفاع التضخم يضغط على الإنفاق في بريطانيا خلال ديسمبر

انخفضت مبيعات المتاجر البريطانية بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر في نهاية لعام شهد أضعف أداء في قطاع التجزئة منذ عام 2013 حيث ظل ارتفاع التضخم يضغط بشدة على الإنفاق.



وقال مكتب الإحصاء الوطني إن حجم المبيعات هبط بمقدار 1.5% مقارنة مع نوفمبر، وهو انخفاض أكبر بكثير من توقعات المحللين بتراجع نسبته 0.6% فقط ويقابله ارتفاع بلغت نسبته 1% في نوفمبر.



ويعد ذلك أكبر انخفاض على أساس شهري منذ يونيو 2016 الذي صوت البريطانيون خلاله لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، كما أنه أضعف أداء في شهر ديسمبر كانون الأول منذ سبع سنوات.



وفيما يتعلق بالربع الأخير ككل، تباطأ نمو المبيعات إلى 0.4% مقارنة مع 0.8% في الربع الثالث.



وقال المكتب إن مبيعات التجزئة لن تسهم تقريبا في النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.