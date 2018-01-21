إغلاق الحكومة قد يعيق حضور ترمب منتدى دافوس

قد يؤدي الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، الذي نتج عن عدم اتفاق مجلس الشيوخ على صيغة لرفع سقف الدين، إلى غياب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس!! .

وقد أشار البيت الأبيض إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار بشأن الحضور بعد.

وقال مايك مولفاني، مدير الميزانية في البيت الأبيض، السبت، إن سفر الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا صار محل بحث بعد وقف أنشطة الحكومة الاتحادية.

وكان ترمب ألغى رحلة إلى منتجعه في فلوريدا مطلع هذا الأسبوع، بعدما تسبب خلاف في الكونغرس حول الميزانية في وقف نشاط الحكومة الاتحادية السبت.

وقال مولفاني: "الرئيس لن يذهب إلى فلوريدا، ونبحث (مسألة المشاركة في) دافوس من منظور الرئيس ومن منظور الحكومة على أساس يومي".