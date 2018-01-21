السعودية تبني 9 محطات تحلية مياه على البحر الأحمر

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إن المملكة تخطط لبناء 9 محطات تحلية مياه بتكلفة تتجاوز ملياري ريال (530 مليون دولار) على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح الوزير عبد الرحمن الفضلي أن طاقة المحطات ستبلغ 240 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وستُستكمل خلال "أقل من 18 شهرا".

وقال الوزير إن المشروع الذي يجري تنفيذه بموجب مرسوم ملكي سيساعد المؤسسة العامة للتحلية "في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية". ولم يذكر الوزير تفاصيل عن التمويل.

وكانت السعودية قالت في 2016 إنها تنوي اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركات محلية وأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وفي أغسطس/آب، قالت إنها ستبني منتجعات على نحو 50 جزيرة في البحر الأحمر وستستكمل المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يدعمه صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأول من 2022.