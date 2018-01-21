فيتش: الإغلاق الحكومي لن يؤثر على تصنيف أميركا

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن تصنيفها الائتماني الممتاز AAA‬ لديون الولايات المتحدة لن يتأثر بشكل مباشر بإغلاق الحكومة الاتحادية نتيجة عدم الاتفاق في الكونغرس على تمويلها.

وأضافت الوكالة أنه حدثت في السابق إغلاقات جزئية للحكومة، ولم يكن لها أي تأثير مباشر على التصنيف السيادي للبلاد.

يشار إلى أنه خلال الإغلاق الجزئي، تستمر الجهات المسؤولة عن أمن المواطنين وممتلكاتهم في العمل، بما في ذلك الأمن الوطني وخدمات البريد وإدارة حركة الطيران وخدمات الرعاية الصحية ومسؤولي الضرائب وموظفي توليد الكهرباء.

ودخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 (05.00 بتوقيت غرينتش) من السبت بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول #الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد #ترمب.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتا.

من جهته، أصدر البيت الأبيض بياناً مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأميركية عند منتصف الليل أنحى فيه باللوم على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار ميزانية لتفادي وقف أنشطة الحكومة، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة، وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.

كما أشار البيان بعد إخفاق قانون التمويل في الحصول على الستين صوتاً اللازمة للتغلب على عقبة إجرائية: "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم".